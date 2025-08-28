Horóscopo de Escorpio de hoy: jueves 28 de agosto de 2025

Sepa que debe abandonar los problemas que no le afectan directamente en su vida profesional y personal. Procure tomar todos sus deseos de un modo constructivo.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el jueves 28 de agosto

Amor: Muéstrese tal cual es en la vida. Sepa que todos los medios que utilice serán validos para conquistar a la persona que hace tiempo le quita el sueño.

Riqueza: Hoy estará muy atareado laboralmente, esto hará que se sienta irritable con todo su entorno. Procure no discutir con sus compañeros de trabajo.

Bienestar: Apártese de ciertas situaciones donde pueda surgir discusiones con muchas de las personas que le tienen aprecio. No se enfrente sin razón con los demás.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

No dude y confíe en sus amigos. Sepa que ellos sabrán ayudarlo en su futuro y lo apoyaran en todo lo que necesite en su vida. Déjese guiar por ellos.

Amor: Evite actuar a espalda de su alma gemela, ya que podría enojarse con usted. Lo único que logrará será ganarse su desconfianza y que se aleje de usted.

Riqueza: Aunque su jefe se exceda con las exigencias laborales, sepa que deberá evitar las discusiones y acceder a su pedido. Cumplan con los requerimientos.

Bienestar: Sea más prudente, ya que los contratiempos podrían desequilibrarlo y desbordarlo en esta jornada. Préstele una debida atención a su sistema nervioso.

