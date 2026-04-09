Horóscopo de Escorpio de hoy: jueves 9 de abril de 2026

Nunca se olvide que debe mantener siempre la serenidad frente a los inconvenientes que uno vive, ya que será su mejor antídoto para combatir la incertidumbre.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el jueves 9 de abril

Amor: Si tiene pensado salir con sus amigos, prepárese ya que necesitará negociar con su alma gemela la elección de las salidas para este fin de semana.

Riqueza: Este preparado, ya que sus idas y venidas podrían poner en duda todos los planes y las decisiones. Sepa que necesitará mantener el equilibrio durante esta jornada.

Bienestar: Por la tarde junto a su pareja deberían planificar un encuentro al aire libre, así podrá renovar las energías negativas que acumularon hace días.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Será una fase optima para reformar su vida personal. Recuerde que deberá controlar los repentinos cambios de personalidad que afectan a sus relaciones.

Amor: Termine con los miedos internos y comparta lo que le sucede diariamente con sus seres queridos. Intente mantener un diálogo activo con su familia.

Riqueza: Sepa que su familia lo ayudará a tomar esas decisiones económicas complicadas que hace días postergaba por miedo a perder. Pídale un consejo.

Bienestar: Procure cuidarse de los cambios de temperatura que últimamente ha estado sufriendo, ya que podría afectarle las vías respiratorias y recaer con una gripe.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |