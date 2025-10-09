Horóscopo de Escorpio de hoy: jueves 9 de octubre de 2025

Procure no negarse al triunfo, ya que podrían retrasarse o no fluir las cosas como esperaba y se había propuesto desde un principio. Déjese fluir.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el jueves 9 de octubre

Amor: Aproveche, ya que tendrá una magnifica oportunidad para tomar una decisión importante en su relación amorosa. Deje de dar vueltas y defina la situación.

Riqueza: Evite dejar en manos de sus familiares las finanzas. La Luna en oposición, podría afectar negativamente su economía. Administre usted solo las cuentas.

Bienestar: En este día, suspenda todas las obligaciones indeseables. Momento para que aprenda a disfrutar más de los pequeños placeres que le da la vida.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Tranquilícese, ya que sentirá un fuerte deseo de acción. Este estado, lo empujará a estar ansioso y querer todo en este momento. Respire hondo antes de actuar.

Amor: Vivirá una jornada agradable junto a su pareja. Se sentirá conmovido por el afecto que le brinda, ya que hace unos días usted actúa mal con ella.

Riqueza: En el momento menos esperado, el campo laboral le ofrecerá nuevas oportunidades. Intente poner más impulso para poder concretar todo lo que desee.

Bienestar: Si en esta jornada debe tomar una decisión importante, procure reflexionar. Tranquilícese y sepa que la soledad será una buena compañía.

