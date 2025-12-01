Horóscopo de Escorpio de hoy: lunes 1 de diciembre de 2025

No desaproveche ninguna de las oportunidades que se le presenten en esta jornada en el ámbito laboral, ya que su ambición está en su mejor momento.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el lunes 1 de diciembre

Amor: Entienda que la vida no es solo obligaciones. Intente tomarse un tiempo en el día para compartir junto con sus seres queridos nuevas experiencias.

Riqueza: Si nota que las cosas no funciona como debe ser en el negocio, converse con su socio. Entre ambos, podrán entender el porque de muchas situaciones.

Bienestar: Sera un período optimo para empezar un tratamiento para adelgazar. Encuentre esa dieta que mejor le siente y pueda hacer para su vida.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Ponga todo su entusiasmo para poder concretar las metas. Ante todo, deberá tener en claro que es lo que quiere realmente y esfuércese por conseguirlo.

Amor: No se sienta culpable pero seria bueno que le ponga algunos límites a los caprichos de sus hijos. Aunque ahora se enojen a futuro se lo agradecerán.

Riqueza: Si surge la posibilidad de una búsqueda interna en su empresa, aproveche ya que cuenta con todas herramientas para postularse a ese cargo que tanto espero.

Bienestar: Seguramente, se despierte un tanto angustiado por una situación que vivo ayer y no fue muy grata. Relájese, ya que durante el día ira desapareciendo esa sensación.

