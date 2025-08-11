Horóscopo de Escorpio de hoy: lunes 11 de agosto de 2025

Momento optimo para alejar de su vida todas las tradiciones viejas. Sepa que es la causa que no le permite avanzar en muchos de los planes a futuro.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el lunes 11 de agosto

Amor: Seria bueno que escuche y acepte las sugerencias que le hace su alma gemela. No postergue por más tiempo ciertos cambios que debió hacer hace tiempo.

Riqueza: Si se encuentra con inconvenientes administrativos, no dude y pida ayuda a los expertos. Acérquese a las personas que conocen del tema y pida un consejo.

Bienestar: Deje de sentirse esclavo de su trabajo. Rompa con la rutina, aproveche de su día de descanso para distenderse de todas las tensiones acumuladas.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Vea que su falta de concentración y la dispersión de sus energías harán que no pueda concluir con todas las obligaciones. Concéntrese y ponga atención en lo que hace.

Amor: Será un día, donde los requerimientos de su pareja lo asfixiarán. Trate de darle mensajes claros a su enamorado y su situación amorosa mejorará pronto.

Riqueza: Desestime los gastos superfluos por más mínimos que sean, de lo contrario, su economía se derrumbará pronto y no podrá sostenerla en el tiempo.

Bienestar: Ponga atención, ya que al tener la Luna en oposición podría llevarlo a cometer algunos excesos que atenten contra su salud física como emocional.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |