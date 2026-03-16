Horóscopo de Escorpio de hoy: lunes 16 de marzo de 2026

Prepárese, ya que será una excelente jornada para concretar esos proyectos pendiente que hace tiempo tiene y se le dificulto alcanzarlos por su irresponsabilidad.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el lunes 16 de marzo

Amor: Deje de discutir con su familia en el poco tiempo que pasa con ellos, trate de disfrutar de su compañía. En este momento, sepa que entre todos se necesitan.

Riqueza: Si tenía pensado en emprender un negocio junto a su familia, procure desestimarlo. Sea cauteloso, ya que podría llegar a tener problemas con algún pariente cercano.

Bienestar: Por más que tenga alguna responsabilidad ya asumida, trate de evitar todo tipo de esfuerzo físico. Dedíquese a descansar o leer un libro durante el día.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Haga lo posible para acrecentar los vínculos familiares. Sepa que una buena cena acompañada con sus parientes, será la mejor opción para esta noche.

Amor: Relájese, ya que todas las discusiones con su pareja podrá ser superadas siempre y cuando mantenga una actitud serena y compasiva con su alma gemela.

Riqueza: Podrá concluir con esos objetivos que por falta de tiempo no pudo alcanzar, ya que contará con la ayuda de alguien muy cercano y muy responsable.

Bienestar: Etapa para romper con sus conductas autodestructivas, así fortalecerá el espíritu. Deje de echarse la culpa, sepa que si las cosas no salen es por algo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |