Teniendo la Luna en oposición en su signo, hará que esta jornada le resulte un poco compleja. Lo mejor será que actúe de forma medida y cumplirá con los compromisos.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el lunes 2 de Octubre

Amor: Muéstrese claro ya que podrían surgir situaciones confusas con su alma gemela por un malentendido. Deje de dar tantas vueltas con esos temas que le preocupa.

Riqueza: Esté preparado, ya que en el día de hoy algunas cuestiones comerciales ocuparán un primerísimo plano. Trate de organizarse según las prioridades.

Bienestar: Evite perder el tiempo y comience a cuidar la imagen cuanto antes. Decídase y agende un turno con su cosmetóloga o esteticista de confianza.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Aprenda que no conseguirá nada, si no empieza a luchar por lo que quiere. No se agote en el intento, siempre los resultados justifican los esfuerzos.

Amor: Deje de comportarte tan cruel con su alma gemela, ya que podría alejarse de usted. No permita que su mal genio destruya la relación que construyo hace tiempo.

Riqueza: Solo por este día, ignore los problemas domésticos que están surgiendo en este ultimo tiempo. Esto, podría restarle energía en el plano profesional.

Bienestar: Momento para desplegar su creatividad y hacer eso que tanto lo apasiona en su vida. Goce sin culpas del ocio, ya que la diversión será su mejor terapia.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |