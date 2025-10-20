Horóscopo de Escorpio de hoy: lunes 20 de octubre de 2025

Etapa para liberarse de los falsos compromisos y concentrarse en los genuinos que involucran su seguridad interna. Revea cuales son sus prioridades.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el lunes 20 de octubre

Amor: Ciertas tensiones acumuladas lo empujaran a tomar distancia de su pareja. Revierta la situación a la brevedad, caso contrario, terminará en una ruptura.

Riqueza: Sepa que su sexto sentido lo ayudará en la toma de esas decisiones importantes dentro del ámbito profesional. Aplíquelo siempre que lo necesite.

Bienestar: Encuentre la solución a muchas de sus inquietudes. Una terapia psicológica podría ser de gran ayuda. Llame a su profesional y tome una sesión on line.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Prepárese, ya que en estos días se le acentuará su capacidad imaginativa y fantasiosa en todos los proyectos que deba emprender. Aproveche y haga uso de ellas.

Amor: Esta noche, tendrá la posibilidad de expresar con espontaneidad y sin inhibiciones su intimidad. La pasión será fundamental para su vínculo amoroso.

Riqueza: Sepa que debe intensificar los esfuerzos para poder concretar los objetivos laborales. Afiance la paciencia sin perder de vista su objetivo en el ámbito laboral.

Bienestar: Si se encuentra aburrido o triste, busque un buen libro y sumérjase en la lectura. Intente contactarse con su mundo interno y aprenda a relajarse.

