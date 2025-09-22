Horóscopo de Escorpio de hoy: lunes 22 de septiembre de 2025

En estos momentos, le será conveniente que mantenga el equilibrio ante las situaciones que enfrente, ya que las emociones estarán desordenadas.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el lunes 22 de septiembre

Amor: Durante este día, sepa que la insensibilidad afectiva no lo beneficiará en el vinculo que tiene con su entorno cercano. Evite desconectarse de los sentimientos.

Riqueza: Será una jornada para que se olvide totalmente de la compras innecesarias que esta haciendo últimamente. Cierre su bolsillo y verá que su dinero le dura más.

Bienestar: Corte con esa contractura muscular comenzando con una actividad física liviana que le agrade y lo relaje. Busque por la web algunos ejercicios de relajación.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Intente romper su orgullo y permítase oír las sugerencias de sus amigos aunque le cueste. Con ellos encontrará la solución para cada uno de los conflictos que deba afrontar.

Amor: Como usted sabe esa pelea que tuvo no fue justificada. Pídale perdón a la persona con quien discutió y así encontrará el equilibrio emocional que tanto busca.

Riqueza: Después de tanto sufrimiento, al fin podrá solucionar esa cuestión de dinero que viene arrastrando desde hace tiempo y no lo dejaba avanzar en su vida.

Bienestar: No se preocupe, ya que una sensación de angustia lo invadirá durante todo el día. No se entregue, solo busque una compañía y podrá cambiar ese sentimiento.

