Horóscopo de Escorpio de hoy: lunes 23 de febrero de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 23 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio
1 minuto de lectura
En estos días, debería intentar finalizar sus responsabilidades y tareas cotidianas, de lo contrario, el fin de semana será muy difícil y agotador.
Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre
Qué le espera a Escorpio el lunes 23 de febrero
Amor: Este preparado, ya que deberá tomar una decisión muy importante en el terreno del amor. Proyecte con calma y luego defina que tanto lo perjudica en su vida.
Riqueza: No descuide el presupuesto económico, ya que aparecerán cuentas para pagar inesperadas. Sea medido con los gastos que hace y limítese a sus ingresos.
Bienestar: Coma con moderación, evite las comidas fritas y las cosas dulces. Haga un esfuerzo por mantener una alimentación saludable y libre de excesos.
Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer
Para alcanzar sus logros, sepa que la clave es organizarse y no dejar que los objetivos que están en su mente, se diluyan ante cualquier estimulo negativo.
Amor: Trate de hacerse un lugar para el amor en su vida. Por más que su agenda este completa, intente prestarle más atención a su alma gemela que también lo necesita.
Riqueza: Sera un período especial para recibir un reconocimiento dentro el ámbito laboral, a causa de su talento creativo. Siga trabajando como lo esta haciendo.
Bienestar: Sepa que las terapias alternativas lo ayudaran a ver la vida desde una nueva óptica. Busque información e incursione para aplicarla como un nuevo de estilo de vida.
