Aprenda que no conseguirá nada si no empieza a luchar por lo que quiere. No se agote en el intento, siempre los resultados justifican los esfuerzos.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el lunes 4 de Septiembre

Amor: Deje de comportarse tan cruelmente con su alma gemela, ya que podría alejarse de usted. No permita que su mal genio destruya la relación que construyó hace tiempo.

Riqueza: Solo por este día, ignore los problemas domésticos que están surgiendo en este último tiempo. Esto podría restarle energía en el plano profesional.

Bienestar: Momento para desplegar su creatividad y hacer eso que tanto lo apasiona en su vida. Goce sin culpas del ocio, ya que la diversión será su mejor terapia.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Bajo la influencia de Venus, su intuición se magnifica. Escuche su voz interior en la toma de decisiones.

Amor: La conexión emocional profunda será fomentado por Venus. Será sanador que la compartir con su pareja o amigos cercanos.

Riqueza: Mercurio destaca su habilidad analítica, así que considere nuevas perspectivas financieras y tome decisiones informadas.

Bienestar: Encuentre tiempo para la meditación y el autocuidado. Su intuición será su guía, bajo la influencia de Venus.

