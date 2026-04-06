Horóscopo de Escorpio de hoy: lunes 6 de abril de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 6 de abril en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio
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Debería ser conciente y no postergar para mañana todo lo que pueda hacer hoy. No se altere, ya que cumplirá con todas las metas que se ha propuesto.
Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre
Qué le espera a Escorpio el lunes 6 de abril
- Amor: Sepa que debe reflexionar en su tiempo de soledad y de esta forma, podrá descubrir lo que verdaderamente quiere en el amor. Guíese por su corazón.
- Riqueza: Comprenda que si gastaría menos, se vera beneficiado más adelante por la buena administración de sus fondos. Tómese un tiempo para ver en que utiliza el dinero.
- Bienestar: Evite exigirse tanto el trabajo, alterne las obligaciones con momentos de esparcimiento. De lo contrario, termina estresado y contracturado más de lo habitual.
Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer
Continuará con la Luna en su signo, le convendrá aprovechar este transito para lograr los objetivos que tiene en mente hace tiempo y nunca pudo lograrlos.
- Amor: Si hace días que no tiene noticias de ese amigo o familiar, no dude en llamarlo. Organice un almuerzo en su casa e invítelo para disfrutar de una buena comida.
- Riqueza: Durante esta jornada, ponga los asuntos en claro. Procure organizar todos los papeles y no se olvide de tener al día los temas legales y financieros.
- Bienestar: En este día, será una jornada donde despertará con una dosis extra de energía, la cual lo ayudará a realizar rápidamente todas sus obligaciones.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
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