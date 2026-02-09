Horóscopo de Escorpio de hoy: lunes 9 de febrero de 2026

Antes de tomar esa decisión trascendental para su vida, intente evaluar las precauciones necesarias. Podría surgir algún riesgo, si no actúa de forma responsable.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el lunes 9 de febrero

Amor: Prepárese, ya que se sentirá muy gratificado con esa persona que conoce desde niño que lo llenará de atenciones. No se niegue, permítase ser mimado.

Riqueza: Sepa que le ofrecerán tentadoras ofertas económicas. Intente alejar a sus amigos de los negocios, de lo contrario, podría a tener problemas. Evalúe cada una de ellas solo.

Bienestar: Procure no absorber las energías negativas de su entorno, lo mejor será que se aísle en su habitación. Busque algún libro y buena música que lo relajará.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Ponga un poco más de esperanza en las transformaciones que esta dispuesto a realizar para su vida. Sepa que alcanzará el éxito con un cerrar y abrir de ojos.

Amor: Sepa que la Luna en su signo le hará transitar caminos inusuales que le harán renovarla pasión con su alma gemela. No tenga miedo y anímese a recorrerlos.

Riqueza: Abra los ojos, las oportunidades económicas serán demasiadas y podrá escoger alguna muy interesante. Sepa que los temas laborales le brindará satisfacciones.

Bienestar: Pretenda calmar las ansiedades, de lo contrario, no podrá estar integro en la vida. Si no puede sobrellevarlo solo, busque ayuda profesional.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

