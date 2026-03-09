Horóscopo de Escorpio de hoy: lunes 9 de marzo de 2026

Seguramente las obligaciones cotidianas lo superarán demasiado, evite caer en la desesperación. Paso a paso logrará concluir con todas las tareas que se propuso.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el lunes 9 de marzo

Amor: Modifique la costumbre que tiene siempre de comparar a su pareja con otras relaciones pasadas, así jamás logrará formar una relación sólida en el amor.

Riqueza: Obtendrá la oportunidad de conocer gente que le abrirá buenas perspectivas en el plano profesional. Procure estar bien atento a quien se asocia.

Bienestar: Empiece a respetar los tiempos de ocio y dedíquele más tiempo al descanso. Disminuya las tensiones, de lo contrario, podría repercutir en dolores de cabeza.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Sepa que todo lo que deba hacer hoy, le requerirá de suma paciencia. Será el momento para que trate de reflexionar antes de accionar sin pensar las consecuencias.

Amor: Si pretende no sufrir más por amor, lo mejor será que recomponga su situación sentimental. Mantenga la estabilidad familiar y una actitud fraternal con los amigos.

Riqueza: Defina bien su objetivo antes de poner en practica. De esta forma, pronto mejorarán los ingresos económicos y le permitirán una mejor calidad de vida.

Bienestar: Este atento a las señales que le da su organismo, ya que su sistema nervioso esta sobrecargado. Canalice las angustias y las alegrías con alguna actividad.

