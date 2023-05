Horóscopo de Escorpio de hoy: martes 16 de Mayo de 2023

Sepa que aislarse no le traerá ningún beneficio, no permita que su timidez le gane. No es momento para reprimirse, intente abrirse a los demás.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el martes 16 de Mayo

Amor: Su mundo afectivo le reclama que tome una actitud más comprometida. Deje que la ternura se adueñe de sus actos y verá que el vinculó crecerá.

Riqueza: Vea que va hacer. Su progreso social y económico le exigirá sacrificios y renunciamientos. Tiempo oportuno para sondear nuevos territorios monetarios.

Bienestar: Trate de liberarse de los pensamientos. Intente exteriorizar todo lo que piensa y no se guarde nada, caso contrario, le repercutirá en su salud.

Semana del 12 al 18 de julio para Escorpio

Escorpio deberá estar atento a escuchar las demandas que le hacen, especialmente por parte de su pareja. Por otro lado, en lo laboral surge el momento de reorganizarse y replantearse sos métodos de trabajo y los de sus compañeros. Para que reine la armonía esta semana, tendrá que ceder y hacer lo que le piden.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Deje de preocuparse por ese pequeño inconveniente que lo tortura hace días. Hoy su intuición le dirá cómo debe actuar frente a lo que tenga que vivir.

Amor: Hace tiempo que no se encuentra bien con su enamorado. Sincérese con su pareja y dejen en claro qué es lo que necesitan ambos para obtener la felicidad.

Riqueza: Momento para que caiga en la realidad y ponga en orden todos los proyectos económicos que fueron postergados ya que no contaba con el dinero necesario.

Bienestar: Evite que su vida sea tan rígida, permita que su niño interno salga al mundo. Tome contacto con el arte y haga actividades que muestren su esencia.

