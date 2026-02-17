Horóscopo de Escorpio de hoy: martes 17 de febrero de 2026

Se despertará con el convencimiento de introducir nuevos cambios en su forma de actuar. No dude más, ya es el momento de hacerlo en su vida.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el martes 17 de febrero

Amor: No se desespere si las cosas no le salen, ya que hoy estará un poco irritable. Evite las peleas con su enamorado, de lo contrario, ambos podrían salir lastimados.

Riqueza: Momento para aplicar un nuevo estilo en los negocios que esta por encaminar. Sepa que con el tiempo, podrá incrementar el número de sus ingresos monetarios.

Bienestar: Debe aprender a ver el lado positivo de las cosas, de lo contrario, terminará estresado. Comience a utilizar su tiempo libre para la recreación y el ocio.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Debe entender que la prudencia será la herramienta necesaria para afrontar cualquier decisión difícil que no puede seguir postergando en el tiempo.

Amor: Prepárese, ya que todos sus sueños de amor cobrarán forma y podrá conquistar a esa persona que tiene en mente hace tiempo gracias a su elevado magnetismo.

Riqueza: Gracias a la precisión y la eficacia que esta teniendo últimamente en el trabajo, podrá resolver todos los temas monetarios que tiene pendientes de hace días.

Bienestar: No se preocupe, ya que una sensación de angustia lo invadirá durante todo el día. No se entregue, solo busque una compañía y podrá cambiar ese sentimiento.

