Horóscopo de Escorpio de hoy: martes 2 de diciembre de 2025

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el martes 2 de diciembre

Amor: Momento oportuno para definir si quiere tener relación duradera y madura con esa persona que conoció. Antes que nada, pregúntese que es lo que usted quiere en el amor.

Riqueza: Sepa que gracias a esos negocios iniciados haces meses, hoy obtendrá una retribución monetaria inesperada. Sea cuidadoso en el momento que la invierta.

Bienestar: Aunque se sienta desanimado al volver a su hogar por la carga laboral, trate de salir a respirar un poco de aire fresco. Volverá totalmente relajado.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

No desaproveche ninguna de las oportunidades que se le presenten en esta jornada en el ámbito laboral, ya que su ambición está en su mejor momento.

Amor: Entienda que la vida no es solo obligaciones. Intente tomarse un tiempo en el día para compartir junto con sus seres queridos nuevas experiencias.

Riqueza: Si nota que las cosas no funciona como debe ser en el negocio, converse con su socio. Entre ambos, podrán entender el porque de muchas situaciones.

Bienestar: Sera un período optimo para empezar un tratamiento para adelgazar. Encuentre esa dieta que mejor le siente y pueda hacer para su vida.

