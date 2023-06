Horóscopo de Escorpio de hoy: martes 20 de Junio de 2023

Anímese y emprenda algo nuevo donde se sienta gratificado. Gracias a su gran lúcidez, podrá realizar algunos cambios positivos en su vida cotidiana.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el martes 20 de Junio

Amor: Evite involucrase sentimentalmente con un amigo, ya que podría perjudicarlos. Intente evaluar si vale la pena romper con su amistad por lo que siente en este momento.

Riqueza: Continúe con la iniciativa del cambio en el área laboral, ya que seguramente el resultado final será óptimo. Evite apresurar las negociaciones con su jefe.

Bienestar: Hace días que está comiendo más de lo habitual, así que necesitará comenzar una dieta estricta. Controle la elección de los alimentos que consume diariamente.

Semana del 12 al 18 de julio para Escorpio

Escorpio deberá estar atento a escuchar las demandas que le hacen, especialmente por parte de su pareja. Por otro lado, en lo laboral surge el momento de reorganizarse y replantearse sos métodos de trabajo y los de sus compañeros. Para que reine la armonía esta semana, tendrá que ceder y hacer lo que le piden.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

En esta jornada deberá encontrar el equilibrio en su vida. Antes que nada, sepa que deberá determinar cuales son las prioridades y lo más importante para usted.

Amor: No permita que los celos ajenos le traigan complicaciones en su relación amorosa. Si existe algún problema con su alma gemela háblelo directamente con ella.

Riqueza: Tiempo oportuno para volcar todas sus iniciativas laborales sobre los nuevos proyectos que se avizoran. Esté preparado y no deje pasar dicha oportunidad.

Bienestar: No dude y cómprese aquellos productos de belleza que tanto quiere y no lo hace para no gastar, aproveche las ofertas on line. Comprenda que el amor propio es muy importante.

