Horóscopo de Escorpio de hoy: martes 23 de septiembre de 2025

Aunque le cueste, no renuncie a su propia filosofía de vida. Así podrá liberarse de los inconvenientes que podrían llegar a surgirle durante esta jornada.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el martes 23 de septiembre

Amor: Todas las personas nacidas en este signo, podrán vivir momentos envidiables en el amor en esta jornada. Prepárese y disfrute de esta buena energía.

Riqueza: Evalúe si esta en condiciones de cumplir a termino con lo que le exigen a diario en su trabajo, así podrá alcanzar el éxito económico rápido.

Bienestar: Busque información y pruebe con la fitoterapia, sepa lo ayudará a combatir su decaimiento diario. Atrévase e incursione en las terapias alternativas.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

En estos momentos, le será conveniente que mantenga el equilibrio ante las situaciones que enfrente, ya que las emociones estarán desordenadas.

Amor: Durante este día, sepa que la insensibilidad afectiva no lo beneficiará en el vinculo que tiene con su entorno cercano. Evite desconectarse de los sentimientos.

Riqueza: Será una jornada para que se olvide totalmente de la compras innecesarias que esta haciendo últimamente. Cierre su bolsillo y verá que su dinero le dura más.

Bienestar: Corte con esa contractura muscular comenzando con una actividad física liviana que le agrade y lo relaje. Busque por la web algunos ejercicios de relajación.

