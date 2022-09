Horóscopo de Escorpio de hoy: martes 27 de Septiembre de 2022

Aproveche, ya que marchará por una etapa de buena suerte. Sepa aprovecharla y obtendrá mucha alegría para compartirla con la gente que quiere.

Fechas: 23 de Octubre al 21 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el martes 27 de Septiembre

Amor: En caso en que su pareja le pida un poco de libertad, no se ofusque. No piense que ya no lo quiere, muchas veces es necesario que cada uno tenga su tiempo a solas.

Riqueza: Sea cauteloso y procure tomar todos los recaudos posibles antes de embarcarse en ese nuevo negocio. Busque referencias antes de aceptar la propuesta.

Bienestar: Préstele una debida atención a su sistema nervioso. Muchas de las situaciones que transite en este día podrían desequilibrarlo anímica y físicamente.

Semana del 12 al 18 de julio para Escorpio

Plutón (regente del ascendente en Escorpio) continúa su lenta marcha retrógrada por los últimos grados de Capricornio y poco a poco el Sol va acercándose a la oposición. Esta conexión es potente y puede traer información sensible importante, sobre todo, en términos familiares y vocacionales. La Luna llena en Capricornio del miércoles cerró un ciclo emocional de seis meses y trae, a su vez, registro consciente y maduro de lo que te pasa. Tip: déjate cuidar.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Trate de no inquietarse en este día, ya que todo se desarrollará a un ritmo increíblemente lento. Por más que lo apure, no podrá modificarlo.

Amor: Procure poner limites precisos en la relación. Las criticas de su alma gemela le resultaran intolerables y podrían terminar discutiendo.

Riqueza: Surgirá un tema económico que necesitará de su rápida respuesta, evite dilatarlo. Intente cuidar todos los recursos materiales e intelectuales.

Bienestar: Su mal humor hará que todo su entorno cercano se aleje y ya no comparta sus vivencias y emociones. Contrólelo o en poco tiempo se quedará solo.

