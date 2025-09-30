Horóscopo de Escorpio de hoy: martes 30 de septiembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del martes 30 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio
Gracias a su elevada intuición obtendrá la respuesta adecuada para ayudar a esa persona que le ha pedido un consejo. No le de vuelta la cara y bríndele su ayuda.
Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre
Qué le espera a Escorpio el martes 30 de septiembre
Amor: Su enamorado se mostrará un tanto desapegado. Evite asustarse, ya que pronto le cambiará esa actitud frívola y la relación volverá a ser como antes.
Riqueza: No desaproveche el tiempo libre que le queda del día para ordenar los papeles y las cuentas pendientes. Evite que su administración sea un caos.
Bienestar: Debería optar por una alimentación más equilibrada. Procure buscar información por el naturismo que tanto le interesa y aplicarlo cuanto antes a su vida.
Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer
Aproveche este momento para ampliar sus metas y afrontar los diferentes desafíos en su vida cotidiana. Arriésguese por más que tenga que perder algo.
Amor: En este día, el rencor no lo dejarán actuar equilibradamente en la toma de una decisión amorosa. Antes de actuar, relájese y piense con la razón.
Riqueza: Sea ordenado, ya que su desempeño laboral podría depender de la forma que planifique los pasos. Destine la tarde, para diseñar cada una de sus obligaciones.
Bienestar: Oriente su creatividad a través de la expresión artística. Saque su armario los materiales y destine unas horas para continuar con esa obra que comenzó a pintar.
