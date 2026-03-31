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Horóscopo de Escorpio de hoy: martes 31 de marzo de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del martes 31 de marzo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Escorpio de hoy: martes 31 de marzo de 2026
Horóscopo de Escorpio de hoy: martes 31 de marzo de 2026

Comprenda que si sostiene la seguridad en si mismo, será la clave para solucionar todos los conflictos que se le puedan presentar en esta jornada.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el martes 31 de marzo

  • Amor: Intente brindarle más afecto y comprensión a su pareja. Permítase una entrega completa y sincera y verá que su vínculo mejorará día tras día.
  • Riqueza: Transitará un período muy variable e intenso, donde podría salir perjudicada su economía. Evite arriesgar dinero o cerrar tratos financieros.
  • Bienestar: Como sabe, su nutricionista le ha indicado un tratamiento para adelgazar. Intente ser constante y deje de buscar excusas para no cumplirlo al pie de la letra.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Fase optima para reformar su vida y su circulo social. Trate de controlar los repentinos cambios de humor que últimamente le afectan en las relaciones.

  • Amor: Período optimo para que intente ser sensual y fiel con su alama gemela. Sepa que si cambia de actitud, su relación amorosa evolucionará día a día.
  • Riqueza: Sepa que muchos de los asuntos económicos le requerirán una postura más responsable y paciente. Tome conciencia de los movimientos que realiza.
  • Bienestar: No tenga miedo a ver cosas de las que pueda asustarse. Deberá animarse a observar de forma profunda todos los sentimientos mas íntimos que tiene en el alma.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi