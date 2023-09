Permita que su intuición lo guíe en todos los caminos que deba transitar. Esta lo ayudará a detectar de inmediato,si alguien intenta perjudicarlo.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el martes 5 de Septiembre

Amor: Aprenda a diferenciar entre un romance pasajero y un amor arraigado. De lo contrario, no resolverá su vida amorosa y seguirá cometiendo los mismos errores.

Riqueza: Aproveche el repunte económico que ha tenido para eliminar esas deudas que tiene hace tiempo. Si cuenta con un dinero extra, procure pagar las cuentas.

Bienestar: Permanezca en contacto con la naturaleza, ya que eso lo beneficiara anímicamente. Destínese un tiempo para el cuidado de sus plantas.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Aprenda que no conseguirá nada si no empieza a luchar por lo que quiere. No se agote en el intento, siempre los resultados justifican los esfuerzos.

Amor: Deje de comportarse tan cruelmente con su alma gemela, ya que podría alejarse de usted. No permita que su mal genio destruya la relación que construyó hace tiempo.

Riqueza: Solo por este día, ignore los problemas domésticos que están surgiendo en este último tiempo. Esto podría restarle energía en el plano profesional.

Bienestar: Momento para desplegar su creatividad y hacer eso que tanto lo apasiona en su vida. Goce sin culpas del ocio, ya que la diversión será su mejor terapia.

