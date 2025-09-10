Horóscopo de Escorpio de hoy: miércoles 10 de septiembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 10 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio
- 1 minuto de lectura'
Aunque le duela en el alma, sepa que tendrá que rechazar ese proyecto que le ofrecieron hace días. No es un buen momento para invertir todo su capital.
Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre
Qué le espera a Escorpio el miércoles 10 de septiembre
Amor: Intente descubrir sus propios errores y reparar las equivocaciones que tuvo. Trate de no enojarse con su pareja, ya que usted fue el culpable.
Riqueza: No dude y asista a la reunión, evite discutir con sus colegas. Comprenda que cada uno puede dar su punto de vista y entre todos llegar a una buena conclusión.
Bienestar: Comience alguna actividad aeróbica, así podrá quitarse algunos complejos que no le agradan de su cuerpo. Si quiere también empiece una dieta.
Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer
Evite debilitarse, ya que todo va a salir como tenia planeado. Aunque la lentitud a usted lo exaspere, sepa que tendrá que ser paciente para alcanzar el éxito.
Amor: Durante esta tarde, el amor le brindará una grata sorpresa que no se esperaba. No se resista, disfrute de la misma al máximo y sin inhibiciones.
Riqueza: Gracias a ese nuevo proyecto laboral que empezó y su esfuerzo continuo, después de tanto tiempo comenzará a ver los frutos tan esperados por usted.
Bienestar: Aprenda a desarrollar su sensibilidad. Opte por una actitud más segura y relajada frente a las situaciones que tiene que enfrentar día a día en su vida.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
Otras noticias de Horóscopo de hoy
- 1
Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 5 de septiembre?
- 2
Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 8 al 14 de septiembre
- 3
Qué te depara el último eclipse de Luna llena del año, según tu signo y tu ascendente
- 4
Amor y pasión en septiembre 2025: ¿cómo afectan la energía de los planetas a tu signo del Zodíaco?