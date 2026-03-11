Horóscopo de Escorpio de hoy: miércoles 11 de marzo de 2026

Debería ser conciente y no postergar para mañana todo lo que pueda hacer hoy. No se altere, ya que cumplirá con todas las metas que se ha propuesto.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el miércoles 11 de marzo

Amor: Momento optimo para que domine sus ansias de autoridad, de lo contrario, podrían surgir discusiones familiares. Antes de decir lo que piensa, vea en que tono o hace.

Riqueza: En poco tiempo, sus superiores reconocerán los meritos y le ofrecerán su más amplia colaboración. Aproveche esta situación para hacer alguna pedido.

Bienestar: Deje de postergar el cuidado de su salud y evite los excesos. Aproveche la tarde para hacer ejercicios y así podrá combatir la ansiedad que tiene.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Hoy se sentirá lleno de confianza con usted mismo y podrá concretar todos los planes que tiene en mente. Aunque no lo crea, deberá guiarse por sus instintos.

Amor: Si se siente triste, refúgiese en los brazos de su enamorado. No se cierre en usted mismo, intente contarle a su pareja que le esta sucediendo hace días.

Riqueza: Deberá imponer toda su sagacidad en el desarrollo de ese nuevo proyecto creativo que tenia en mente hace meses. Tendrá todo a su favor y le ira genial.

Bienestar: Si tiene el día libre, evite permanecer encerrado en su hogar y aislado del mundo. Procure salir a caminar al aire libre y tomar un poco del sol.

