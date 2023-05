Horóscopo de Escorpio de hoy: miércoles 17 de Mayo de 2023

Nunca se olvide que debe mantener siempre la serenidad frente a los inconvenientes que uno vive, ya que será su mejor antídoto para combatir la incertidumbre.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el miércoles 17 de Mayo

Amor: En este día, descubrirá que tiene mucho que decirle a su alma gemela y escuchar lo que ella siente. Permítase expresar sus sentimientos libremente.

Riqueza: Momento para que aumente su compromiso en el trabajo. Sepa que si se compromete aun más, hará que logre alcanzar cada uno de los objetivos deseados.

Bienestar: Sepa que su cuerpo esta necesitando más movimiento que el habitual. Inscríbase hoy mismo en un club y comience a ejercitar. Escoja alguna actividad que le agrade.

Semana del 12 al 18 de julio para Escorpio

Escorpio deberá estar atento a escuchar las demandas que le hacen, especialmente por parte de su pareja. Por otro lado, en lo laboral surge el momento de reorganizarse y replantearse sos métodos de trabajo y los de sus compañeros. Para que reine la armonía esta semana, tendrá que ceder y hacer lo que le piden.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Sepa que aislarse no le traerá ningún beneficio, no permita que su timidez le gane. No es momento para reprimirse, intente abrirse a los demás.

Amor: Su mundo afectivo le reclama que tome una actitud más comprometida. Deje que la ternura se adueñe de sus actos y verá que el vinculó crecerá.

Riqueza: Vea que va hacer. Su progreso social y económico le exigirá sacrificios y renunciamientos. Tiempo oportuno para sondear nuevos territorios monetarios.

Bienestar: Trate de liberarse de los pensamientos. Intente exteriorizar todo lo que piensa y no se guarde nada, caso contrario, le repercutirá en su salud.

