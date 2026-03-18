Horóscopo de Escorpio de hoy: miércoles 18 de marzo de 2026

Probablemente, se sentirá presionado entre la diversión y el deber en esta jornada. Lo mejor será que se entregue a la soledad y ponga en orden sus ideas.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el miércoles 18 de marzo

Amor: Sepa que sentirá deseos de compartir una salida con su enamorado en esta noche, pregúntele a donde quiere salir y reserve un lugar. Organícela sin demora.

Riqueza: Intente trabajar con más dedicación frente a los desajustes económicos que tiene, ya que en cualquier momento podrían transformarse en un abismo.

Bienestar: Haga lo posible para no aferrarse a las ilusiones perdidas. En la noche, decídase y disfrute de una salida programada con sus amigos más íntimos.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Sepa que hoy su dinamismo y energía estarán en alza durante la jornada. Aproveche, ya que podrá poner en marcha todos los proyectos postergados.

Amor: Abandone los rencores y de una vuelta de pagina a los problemas viejos con su pareja. No se reprima, ya que tendrá la posibilidad de expresarle todo lo que siente.

Riqueza: Serán días donde los asuntos financieros, laborales y comerciales se verán sumamente favorecidos por los astros. Aproveche al máximo las buenas energías.

Bienestar: Cuando la jornada lo supere, recuerde que no hay nada mejor que la compañía de un libro. Esta tarde, trate de tomarse unos momentos para el relax.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |