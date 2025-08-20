Horóscopo de Escorpio de hoy: miércoles 20 de agosto de 2025

Evite los esfuerzos y tómese el tiempo necesario para cumplir con todas sus obligaciones, ya que un cierto estado de indiferencia lo acompañara en el día.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el miércoles 20 de agosto

Amor: Su enamorado se mostrará un tanto resentido, intente remediar la situación a través de una charla madura. Olvide los viejos agravios y restablezcan el vínculo amoroso.

Riqueza: Busque precios y calidad antes de comprar, intente ser más medido con sus gastos. No gaste a cuenta, ya que podría afectarle negativamente a su economía.

Bienestar: Si se encuentra engripado, será importante que guarde cama y tome infusiones que lo ayuden a depurar su organismo. Tome conciencia que esta enfermo.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Transitará por un momento de crisis personal, ya que querrá romper con viejas estructuras de su vida que le impide sentirse libre. Deje que todo fluya solo.

Amor: El amor le ofrecerá interesantes propuestas para que su corazón se sienta feliz. Elija la que más le guste y con la que se sienta más cómodo ene este momento.

Riqueza: Concéntrese solamente en sus tareas y no desperdicie energía en temas poco relevantes. Momento optimo para invertir o realizar nuevas variantes en lo profesional.

Bienestar: Propóngase organizar mejor su tiempo libre. Aplicándolo no solamente para el ocio sino también para acomodar muchos de sus pensamientos que lo atormentan.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |