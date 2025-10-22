Horóscopo de Escorpio de hoy: miércoles 22 de octubre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 22 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio
Sepa que será una jornada donde recuperará parte del equilibrio físico y emocional. Prepárese, ya que la Luna le deparará un día de placeres y distensión.
Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre
Qué le espera a Escorpio el miércoles 22 de octubre
Amor: Entréguese sin pensarlo a esa persona, ya que en ella encontrará el cariño y la gratificación que su corazón tanto necesita. Deje de buscar excusas.
Riqueza: Procure aplicar un poco de sensatez en las cuestiones económicas y financieras que deba afrontar. Así podrá resolver cualquier situación sin tantos problemas.
Bienestar: Evite que sus problemas laborales perturben su día de descanso. Sepa que debería aprovechar la tarde para reflexionar y dedicarse a usted mismo.
Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer
Seria bueno que aprenda y cambie la manera en que enfrenta la vida a diario. Comience a disfrutar de lo que tiene y no se haga tanto problema.
Amor: En caso que no tenga alguna alma gemela en su vida, sepa que es buen momento para encontrarla. Salga a divertirse y la hallará en el lugar menos pensado.
Riqueza: En esta jornada la certeza de sus ideas, le darán el impulso que están necesitando hace tiempo para sus proyectos. Ponga toda su energía para concretarlos.
Bienestar: Sorpréndase a si mismo con un día diferente. Busque conocer un nuevo lugar que le inspire el alma. Esta noche, invite y comparta con alguien su amor por el arte.
