LA NACION

Horóscopo de Escorpio de hoy: miércoles 27 de agosto de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 27 de agosto en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Escorpio de hoy: miércoles 27 de agosto de 2025
Horóscopo de Escorpio de hoy: miércoles 27 de agosto de 2025

No dude y confíe en sus amigos. Sepa que ellos sabrán ayudarlo en su futuro y lo apoyaran en todo lo que necesite en su vida. Déjese guiar por ellos.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el miércoles 27 de agosto

Amor: Evite actuar a espalda de su alma gemela, ya que podría enojarse con usted. Lo único que logrará será ganarse su desconfianza y que se aleje de usted.

Riqueza: Aunque su jefe se exceda con las exigencias laborales, sepa que deberá evitar las discusiones y acceder a su pedido. Cumplan con los requerimientos.

Bienestar: Sea más prudente, ya que los contratiempos podrían desequilibrarlo y desbordarlo en esta jornada. Préstele una debida atención a su sistema nervioso.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Para alcanzar sus logros, sepa que la clave es organizarse y no dejar que los objetivos que están en su mente, se diluyan ante cualquier estimulo negativo.

Amor: Trate de hacerse un lugar para el amor en su vida. Por más que su agenda este completa, intente prestarle más atención a su alma gemela que también lo necesita.

Riqueza: Sera un período especial para recibir un reconocimiento dentro el ámbito laboral, a causa de su talento creativo. Siga trabajando como lo esta haciendo.

Bienestar: Sepa que las terapias alternativas lo ayudaran a ver la vida desde una nueva óptica. Busque información e incursione para aplicarla como un nuevo de estilo de vida.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. Qué significa soñar con una infidelidad
    1

    Qué significa soñar con una infidelidad

  2. Los mejores días para cortarse el pelo en septiembre
    2

    Los mejores días para cortarse el pelo en septiembre en la Argentina, según el calendario lunar 2025

  3. Las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 25 al 31 de agosto
    3

    Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 25 al 31 de agosto

  4. Las predicciones para la semana del 25 al 31 de agosto
    4

    Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 25 al 31 de agosto

Cargando banners ...