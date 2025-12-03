Horóscopo de Escorpio de hoy: miércoles 3 de diciembre de 2025

Cuando determine los objetivos, siempre deberá de ante mano fijar lo que realmente quiere en su vida y desearlo con todas sus fuerzas. Céntrese y avance.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el miércoles 3 de diciembre

Amor: Diga lo que siente y no se arrepienta de sus actos. Sepa que la persona que tiene a su lado muchas veces quiere escuchar cuanto la quiere y que ocupa en su vida.

Riqueza: No pierda más el tiempo y asesórese por un profesional, de esta forma podrá despejar muchas de las dudas que tiene sobre ese inconveniente financiero.

Bienestar: Si tiene que atravesar una situación, este relajado. Si no se encuentra preparado mentalmente, La Luna en oposición podría generarle mal humor.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Durante este día, lo más probable es que toda su fuerza este dirigida en la búsqueda de la orientación para su vocación o estudios específicos.

Amor: Momento oportuno para definir si quiere tener relación duradera y madura con esa persona que conoció. Antes que nada, pregúntese que es lo que usted quiere en el amor.

Riqueza: Sepa que gracias a esos negocios iniciados haces meses, hoy obtendrá una retribución monetaria inesperada. Sea cuidadoso en el momento que la invierta.

Bienestar: Aunque se sienta desanimado al volver a su hogar por la carga laboral, trate de salir a respirar un poco de aire fresco. Volverá totalmente relajado.

