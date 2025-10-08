Horóscopo de Escorpio de hoy: miércoles 8 de octubre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 8 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio
Tranquilícese, ya que sentirá un fuerte deseo de acción. Este estado, lo empujará a estar ansioso y querer todo en este momento. Respire hondo antes de actuar.
Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre
Qué le espera a Escorpio el miércoles 8 de octubre
Amor: Vivirá una jornada agradable junto a su pareja. Se sentirá conmovido por el afecto que le brinda, ya que hace unos días usted actúa mal con ella.
Riqueza: En el momento menos esperado, el campo laboral le ofrecerá nuevas oportunidades. Intente poner más impulso para poder concretar todo lo que desee.
Bienestar: Si en esta jornada debe tomar una decisión importante, procure reflexionar. Tranquilícese y sepa que la soledad será una buena compañía.
Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer
Durante la mañana evite tomar cualquier decisión importante, ya que podría arrepentirse más adelante y sepa que no tendrá retorno. Actúe con cuidado.
Amor: Comprenda que escuchando a ese amigo que siempre lo acompaña en la adversidad, lo ayudará a recapacitar y ver la vida desde otra perspectiva.
Riqueza: Será un período oportuno para las inversiones y los negocios. No se demore pero recuerde que debe utilizar la prudencia cuando tenga que tomar la decisión.
Bienestar: Trate de no abusar de los postres, si no lo hace terminará perjudicando su silueta. Necesitará hacer una dieta y controlar la elección de los alimentos que consume.
