Horóscopo de Escorpio de hoy: sábado 11 de octubre de 2025

Aunque le duela en el alma, sepa que tendrá que rechazar ese proyecto que le ofrecieron hace días. No es un buen momento para invertir todo su capital.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el sábado 11 de octubre

Amor: Intente descubrir sus propios errores y reparar las equivocaciones que tuvo. Trate de no enojarse con su pareja, ya que usted fue el culpable.

Riqueza: No dude y asista a la reunión, evite discutir con sus colegas. Comprenda que cada uno puede dar su punto de vista y entre todos llegar a una buena conclusión.

Bienestar: Comience alguna actividad aeróbica, así podrá quitarse algunos complejos que no le agradan de su cuerpo. Si quiere también empiece una dieta.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Rompa con los perjuicios que vuelven del pasado y dé vuelta la página. Momento para focalizarse en su futuro, ya que contará con energía muy positiva.

Amor: Esta tarde, postergue todos los compromisos profesionales y resérvese todo su tiempo para compartirlo junto a su alma gemela. Invítela a merendar.

Riqueza: Por nada en el mundo, no deje pasar esta oportunidad que se le presentará en esta jornada donde podrá realizar muy buenas transacciones monetarias.

Bienestar: Abandone su vida descontrolada, ya que podría afectar negativamente su energía vital. Descubra alguna actividad que lo conecte con el cuerpo y a su vez lo distienda.

