Horóscopo de Escorpio de hoy: sábado 13 de septiembre de 2025

Ponga distancia de quienes solo le generan problemas en su vida. Prepárese, ya que podrían surgir muchos conflictos por pequeñeces y podrían afectar su animo.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el sábado 13 de septiembre

Amor: Aunque se sienta muy cansado en esta jornada, evite postergar ese encuentro tan deseado que ha organizado su familia hace un tiempo. Evite no asistir.

Riqueza: Sepa que transitará por momentos tensos en el campo profesional. Necesitará tomar un poco de distancia y protegerse de las personas negativas.

Bienestar: Hoy su tensión y nerviosismo gobernarán su animo. Actúe con cuidado, ya que el exceso de tensiones podría influir en su organismo. Momento de relajarse.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Probablemente, no este pasando por un buen momento. Lo mejor será que tenga paciencia, así pronto logrará una satisfacción que lo compensará.

Amor: Sepa que podría llegar a tener una discusión con su pareja a causa de sus distracciones. Intente ser más considerado y cariñoso en el amor.

Riqueza: Durante estos días, tenga cuidado en cometer errores en algún trámite. Antes que nada, organice sus responsabilidades para luego ejecutarlas sin problemas.

Bienestar: Intente no descuidar los huesos, ya que podría sufrir una lesión o fractura. Si se pone a limpiar, tome las precauciones necesarias dentro de su hogar.

