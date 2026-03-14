Horóscopo de Escorpio de hoy: sábado 14 de marzo de 2026

Este preparado, ya que su inseguridad conspirará en contra de todos sus objetivos. Proyecte las metas y trate de cumplirlas de una manera ordenada.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el sábado 14 de marzo

Amor: Surgirán conflictos con sus seres queridos, a causa de la falta de apego en el hogar. Evite dispersar sus energías afectivas en otro ámbito.

Riqueza: Busque precios y calidad antes de comprar, intente ser más medido con sus gastos. No gaste a cuenta, ya que podría afectarle negativamente a su economía.

Bienestar: Si ha comenzado el gimnasio, ya que esta excedido de peso, procure no exagerar con los ejercicios fuertes ya que podría padecer lesiones musculares.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

En caso que deba avanzar, sepa que la revisión del pasado le echará luz sobre los interrogantes del presente que lo persiguen hace varios días.

Amor: En caso que deba avanzar, sepa que la revisión del pasado le echará luz sobre los interrogantes del presente que lo persiguen hace varios días.

Riqueza: Momento para que aumente su compromiso en el trabajo. Sepa que si se compromete aun más, hará que logre alcanzar cada uno de los objetivos deseados.

Bienestar: En caso de sentirse superado este día, seria bueno que no se deje manipular por la ansiedad y la impaciencia. Respire hondo, piense y luego actúe.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |