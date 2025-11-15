Horóscopo de Escorpio de hoy: sábado 15 de noviembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 15 de noviembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio
Sepa que estará en condiciones de mirar más allá de lo habitual y tendrá a su alcance la formula del éxito. Aproveche al máximo de este buen transito que lo acompaña.
Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre
Qué le espera a Escorpio el sábado 15 de noviembre
Amor: Si su familia lo necesita, abandone los rencores que tiene a un costado. No busque problemas donde no los hay y bríndele su apoyo incondicional.
Riqueza: Durante estos días, tendrá muy buenas condiciones para presentar sus proyectos y tomar muchas de las decisiones que tenia pendiente en el plano profesional.
Bienestar: Gracias a la actividad física que ha estado realizando las tensiones que venia acumulando se irán liberando. Evite dejarse dominar por sus responsabilidades, ya que terminará estresado.
Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer
Hoy se despertará con más valentía que la habitual. Exprese las ideas con franqueza, pero deberá cuidarse de no herir los sentimientos ajenos.
Amor: Sepa que las buenas energías repercutirán positivamente en la pareja y hará que usted se sienta maravillosamente. Demuéstreselo su alma gemela.
Riqueza: Procure dejar los problemas laborales fuera de su casa, de esta forma no interferirán en su pareja. Evite tener peleas con su alma gemela por este tema.
Bienestar: No permita que los temas cotidianos alteren su humor en esta jornada. Júntese con gente que le asegure un par de horas divertidas y lo distienda.
