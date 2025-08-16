Horóscopo de Escorpio de hoy: sábado 16 de agosto de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 16 de agosto en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio
- 1 minuto de lectura'
Realice en cuanto pueda ese cambio trascendental en su vida aunque tenga miedo a equivocarse. Muchas veces uno debe estar dispuesto a perder o ganar.
Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre
Qué le espera a Escorpio el sábado 16 de agosto
Amor: Cuando mantenga un dialogo con su enamorado, trate de manejar las palabras y de no irritarse. Sepa que sus opiniones podrían lastimarlo y alejarlo de usted.
Riqueza: Intente verificar el estado de sus ingresos y reformular el manejo de los mismo. De esta forma, logrará un mejor rendimiento del dinero en su economía.
Bienestar: Deje de dudar y opte por la medicina naturista, ya que lo ayudará a combatir el nerviosismo. Intente cambiar esa manía que tiene de automedicarse.
Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer
Comprenda que no se puede resolver todo en un solo día. Empiece a ser más paciente y deje que trascurra el tiempo necesario para que todo se acomode.
Amor: Si pretende que la relación de pareja este bien, procure no caer en ninguna infidelidad. Evite dispersar sus energías afectivas fuera de su casa.
Riqueza: Procure transmitir todas sus ideas creativas y así conseguirá importantes avances en lo profesional y económico. Compártalas con sus compañeros de trabajo.
Bienestar: Comience una dieta equilibrada y comprobará en poco tiempo como ha mejorado su rendimiento físico. Además, ingiera vitaminas y estará con más energía.
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Capricornio | Acuario | Piscis
