Horóscopo de Escorpio de hoy: sábado 20 de diciembre de 2025

Momento para que intente cambiar la actitud y empiece a controlar su temperamento. Sepa que nadie de su entorno soportará más sus quejas continúas.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el sábado 20 de diciembre

Amor: Aunque que le cueste demostrar su cariño, intente sostener un diálogo fluido con los afectos. Ellos necesitan su apoyo incondicional, como lo hacen con usted.

Riqueza: Deje de dudar y pida apoyo para cada uno de los proyectos que tiene en mente, ya que contará con el respaldo de alguien importante que lo ayudará.

Bienestar: Si se siente desanimado, continúe con terapia. De esta manera, podrá deshacerse de las emociones negativas que tiene acumuladas en su alma desde pequeño.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

En esta jornada despertará teniendo una dosis extra de energía, la cual lo ayudará a realizar rápidamente todas sus obligaciones teniendo resultados positivos.

Amor: Restablecerá contacto con una persona que quiere. No desaproveche la ocasión y aclaren todos los malentendidos que existen entre ambas partes.

Riqueza: Sepa que su familia lo ayudará a tomar esas decisiones económicas complicadas que hace días postergaba por miedo a perder. Pídale un consejo.

Bienestar: Deje que cargar con los resentimientos que tiene desde su niñez. Esfuércese para liberarse de la carga del pasado y verá que todo mejorará con el tiempo.

