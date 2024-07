Horóscopo de Escorpio de hoy: sábado 20 de julio de 2024

Aprenda que no conseguirá nada, si no empieza a luchar por lo que quiere. No se agote en el intento, siempre los resultados justifican los esfuerzos.

Fechas: 23 de Diciembre al 20 de Enero

Qué le espera a Escorpio el sábado 20 de julio

Amor: Deje de comportarte tan cruel con su alma gemela, ya que podría alejarse de usted. No permita que su mal genio destruya la relación que construyo hace tiempo.

Riqueza: Solo por este día, ignore los problemas domésticos que están surgiendo en este ultimo tiempo. Esto, podría restarle energía en el plano profesional.

Bienestar: Momento para desplegar su creatividad y hacer eso que tanto lo apasiona en su vida. Goce sin culpas del ocio, ya que la diversión será su mejor terapia.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Aprenda que muchas veces la libertad no siempre es peligrosa, muchas veces puede ayudarnos a liberar lo mejor de nosotros. Intente soltarse y que todo fluya por si solo.

Amor: Déjese llevar por lo que siente y así experimentará un acercamiento corporal más intenso con su pareja. Evite limitarse y entréguese por completo.

Riqueza: Momento para que exponga los proyectos más arriesgados que tiene planeados hace tiempo. Sepa que la buena energía de los astros lo apoyarán en todo lo que haga.

Bienestar: No se preocupe, ya que una sensación de angustia lo invadirá durante todo el día. No se entregue, solo busque una compañía y podrá cambiar ese sentimiento.

LA NACION