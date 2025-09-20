Horóscopo de Escorpio de hoy: sábado 20 de septiembre de 2025

Debería tener en cuenta las diferentes señales que se le presenten en el día. Muchas de ellas, contendrán la clave que orientará su futuro próximo.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el sábado 20 de septiembre

Amor: Si pretende crear lazos más fuertes entre sus amigos, búsquese un tiempo para reunirse con ellos. Entienda que toda relación hay que alimentarla de afecto.

Riqueza: Observe detenidamente ese contrato que tiene que firmar, de lo contrario, podría salir perjudicado sin entender el motivo. En caso que necesite ayuda, búsquela.

Bienestar: Seria oportuno que empiece a descansar más de la cuenta, si es que pretende evitar el agotamiento diario. Aprenda a cuidar mejor su salud.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Aprenda que muchas veces la libertad no siempre es peligrosa, muchas veces puede ayudarnos a liberar lo mejor de nosotros. Intente soltarse y que todo fluya por si solo.

Amor: Como usted sabe esa pelea que tuvo no fue justificada. Pídale perdón a la persona con quien discutió y así encontrará el equilibrio emocional que tanto busca.

Riqueza: Sea precavido, ya que le propondrán algunos negocios demasiado tentadores pero de dudosa procedencia. Procure estudiar cada unos de los detalle y leer la letra chica.

Bienestar: No se sienta triste, busque ayuda y un consejo en sus amigos, ellos sabrán escucharlo. Sepa que ya ha superado situaciones mucho peores en su vida.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |