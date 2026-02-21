Horóscopo de Escorpio de hoy: sábado 21 de febrero de 2026

Transitará una jornada donde se reencontrará con su natural entusiasmo. Prepárese, ya que será una etapa optima para tomar decisiones importantes.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el sábado 21 de febrero

Amor: Mientras utilice una actitud serena y compasiva podrá superar cualquier conflicto amoroso. Intente complacer a su alma gemela en todo lo que pueda

Riqueza: Seria bueno que flexibilice el método en sus negocios y se replantee nuevas metas. Cambie de dirección y pronto recogerá las satisfacciones de su trabajo.

Bienestar: No se sugestione, si es necesario pida disculpas y reconozca sus errores. Sepa que podría equivocarse, ya que estará propenso a las sospechas.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Trate de no presionarse, ya que el tiempo actuará a su favor. Durante esta jornada, su tenacidad y optimismo serán puestos a prueba por su entorno.

Amor: Intente brindarle más afecto y comprensión a su pareja. Permítase una entrega completa y sincera y verá que su vínculo mejorará día tras día.

Riqueza: Durante esta jornada, tendrá que tomar una decisión muy importante para sus finanzas. No actúe impulsivamente porque podría salir todo mal y deberá empezar de nuevo.

Bienestar: No se niegue y concurra a esa reunión con sus antiguos compañeros de colegio. Compartirán momentos añejos donde le proporcionará una gran alegría.

