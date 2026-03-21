Horóscopo de Escorpio de hoy: sábado 21 de marzo de 2026

Deberá ser más cuidadoso y más selectivo en las relaciones que tiene. Evite depositar toda la confianza en todas las personas que lo rodean habitualmente.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el sábado 21 de marzo

Amor: Ciertas tensiones acumuladas lo empujaran a tomar distancia de su pareja, ya que surgirán conflictos a nivel afectivo por falta de compromiso de una de las partes.

Riqueza: Su perseverancia y esfuerzo lo ayudará en poco tiempo a alcanzar el éxito profesional en su carrera. Excelente momento para ampliar los horizontes económicos.

Bienestar: Busque y acomode los deportes al estado de su organismo. Sea conciente de sus limitaciones, ya que podría sufrir alguna lesión corporal importante.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

No se deje guiar por su espíritu libre, si es que tiene que tomar una decisión importante. Antes de accionar frente a esa situación, sepa que debe utilizar la razón.

Amor: Sepa que tendrá la ocasión para abandonar los propios perjuicios y entregarse a sus emociones. Deje de inhibirse frente a esa persona que le quita el sueño.

Riqueza: Procure limitar cada una de sus responsabilidades y así podrá finalizar el día sin llevarse trabajo extra a su casa. Momento para que aprenda a organizarse.

Bienestar: En este día, podría sentirse desmoralizado con la vida que esta transitando. Procure descansar, ya que su físico necesita recuperar las fuerzas.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |