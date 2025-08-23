Horóscopo de Escorpio de hoy: sábado 23 de agosto de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 23 de agosto en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio
Durante esta jornada, se sentirá un poco confundido. No sabrá como manejar una situación en la que tendrá que elegir entre dos caminos diferentes.
Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre
Qué le espera a Escorpio el sábado 23 de agosto
Amor: Se acerca una crisis con su alma gemela. Retornarán viejos resentimientos que ninguno de los dos ha conseguido superar con el transcurso del tiempo.
Riqueza: Jornada oportuna para poner en marcha los planes ambiciosos que tiene hace muchísimo tiempo. No tenga miedo, ya que tendrá todo a su favor.
Bienestar: Lo mejor será que se tome con paciencia las responsabilidades y trate de descansar lo necesario, de lo contrario, no terminará la semana con buen animo.
Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer
Comprenda que no se puede resolver todo en un solo día. Empiece a ser más paciente y deje que trascurra el tiempo necesario para que todo se acomode.
Amor: Si pretende que la relación de pareja este bien, procure no caer en ninguna infidelidad. Evite dispersar sus energías afectivas fuera de su casa.
Riqueza: Procure transmitir todas sus ideas creativas y así conseguirá importantes avances en lo profesional y económico. Compártalas con sus compañeros de trabajo.
Bienestar: Comience una dieta equilibrada y comprobará en poco tiempo como ha mejorado su rendimiento físico. Además, ingiera vitaminas y estará con más energía.
