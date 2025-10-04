Horóscopo de Escorpio de hoy: sábado 4 de octubre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 4 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio
- 1 minuto de lectura'
Momento para que intente cambiar la actitud y empiece a controlar su temperamento. Sepa que nadie de su entorno soportará más sus quejas continúas.
Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre
Qué le espera a Escorpio el sábado 4 de octubre
Amor: Aunque que le cueste demostrar su cariño, intente sostener un diálogo fluido con los afectos. Ellos necesitan su apoyo incondicional, como lo hacen con usted.
Riqueza: Deje de dudar y pida apoyo para cada uno de los proyectos que tiene en mente, ya que contará con el respaldo de alguien importante que lo ayudará.
Bienestar: Si se siente desanimado, continúe con terapia. De esta manera, podrá deshacerse de las emociones negativas que tiene acumuladas en su alma desde pequeño.
Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer
Por más que las crisis familiares lo incomoden, evite tomar distancia. Sepa que deberá analizar cual es el foco de la situación para poder solucionarlo.
Amor: Momento donde se sentirá muy a gusto con la persona que ama y vivirá una intensa jornada. Procure invitar a su alma gemela a algún espectáculo y cenar.
Riqueza: Vigile todos sus gastos y evite comprar todo aquello que no le sea absolutamente necesario en su vida. Si va al supermercado compre las ofertas.
Bienestar: Seria bueno que resguarde su equilibrio psíquico. Intente relajarse y descanse un poco más. No permita que la rutina diaria le empañe la tarde.
