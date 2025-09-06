Horóscopo de Escorpio de hoy: sábado 6 de septiembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 6 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio
Para alcanzar sus logros, sepa que la clave es organizarse y no dejar que los objetivos que están en su mente, se diluyan ante cualquier estimulo negativo.
Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre
Qué le espera a Escorpio el sábado 6 de septiembre
Amor: Trate de hacerse un lugar para el amor en su vida. Por más que su agenda este completa, intente prestarle más atención a su alma gemela que también lo necesita.
Riqueza: Sera un período especial para recibir un reconocimiento dentro el ámbito laboral, a causa de su talento creativo. Siga trabajando como lo esta haciendo.
Bienestar: Sepa que las terapias alternativas lo ayudaran a ver la vida desde una nueva óptica. Busque información e incursione para aplicarla como un nuevo de estilo de vida.
Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer
Momento para que vea con quien se rodea. Sepa que podrían acercarse a usted personas poco creíbles que atenten contra sus ideas y pensamientos.
Amor: Sepa que vivirá una jornada bastante inestable en el seno familiar con algún miembro cercano. Habrán muchos desacuerdos y no llegaran a entenderse.
Riqueza: Aproveche, ya que será una jornada donde podrá cumplir con todas las obligaciones laborales que tiene pendiente. No pierda tiempo en pequeñeces.
Bienestar: Comience la jornada con alegría, sonría un poco más en su vida. Esto lo ayudara a modificar su humor y el de la gente que lo acompaña todos los días.
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Capricornio | Acuario | Piscis
