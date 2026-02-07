Horóscopo de Escorpio de hoy: sábado 7 de febrero de 2026

Aprenda que muchas veces los malos momentos siempre terminan siendo favorables, ya que lo obligarán a elaborar y poner en practica estrategias más sofisticadas.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el sábado 7 de febrero

Amor: Si se encuentra en pareja, la relación se mostrará satisfactoria y sin altibajos. En caso de estar soltero, es buen momento para encontrar a su alma gemela.

Riqueza: Prepárese, ya que todo dependerá de usted. Sepa que la realidad le ofrecerá la posibilidad para que avance en los proyectos que tenia estancados.

Bienestar: Sepa que muchas veces en la vida hay que soltar las cosas que uno quiere para poder obtener otras. Intente ser menos arraigado con sus pertenencias.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Aunque no quiera admitirlo, usted es una persona con buenos sentimientos. Sepa que hoy deberá expresarlos sin tener miedo de que se aprovechen de su buena fe.

Amor: Restablecerá contacto con una persona que quiere. No desaproveche la ocasión y aclaren todos los malentendidos que existen entre ambas partes.

Riqueza: Verifique cada una de las cuentas e intente organizar mejor todas las responsabilidades. No permita que el caos arruine las cuestiones económicas.

Bienestar: Intente evadir el ruido generalizado. Su mente y cuerpo le pedirá un descanso. Trate de organizar para el fin de semana una salida lejos de la ciudad.

