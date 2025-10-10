Horóscopo de Escorpio de hoy: viernes 10 de octubre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 10 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio
Rompa con los perjuicios que vuelven del pasado y dé vuelta la página. Momento para focalizarse en su futuro, ya que contará con energía muy positiva.
Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre
Qué le espera a Escorpio el viernes 10 de octubre
Amor: Esta tarde, postergue todos los compromisos profesionales y resérvese todo su tiempo para compartirlo junto a su alma gemela. Invítela a merendar.
Riqueza: Por nada en el mundo, no deje pasar esta oportunidad que se le presentará en esta jornada donde podrá realizar muy buenas transacciones monetarias.
Bienestar: Abandone su vida descontrolada, ya que podría afectar negativamente su energía vital. Descubra alguna actividad que lo conecte con el cuerpo y a su vez lo distienda.
Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer
Procure no negarse al triunfo, ya que podrían retrasarse o no fluir las cosas como esperaba y se había propuesto desde un principio. Déjese fluir.
Amor: Aproveche, ya que tendrá una magnifica oportunidad para tomar una decisión importante en su relación amorosa. Deje de dar vueltas y defina la situación.
Riqueza: Evite dejar en manos de sus familiares las finanzas. La Luna en oposición, podría afectar negativamente su economía. Administre usted solo las cuentas.
Bienestar: En este día, suspenda todas las obligaciones indeseables. Momento para que aprenda a disfrutar más de los pequeños placeres que le da la vida.
