Horóscopo de Escorpio de hoy: viernes 13 de marzo de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 13 de marzo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio
En caso que deba avanzar, sepa que la revisión del pasado le echará luz sobre los interrogantes del presente que lo persiguen hace varios días.
Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre
Qué le espera a Escorpio el viernes 13 de marzo
Amor: En caso que deba avanzar, sepa que la revisión del pasado le echará luz sobre los interrogantes del presente que lo persiguen hace varios días.
Riqueza: Momento para que aumente su compromiso en el trabajo. Sepa que si se compromete aun más, hará que logre alcanzar cada uno de los objetivos deseados.
Bienestar: En caso de sentirse superado este día, seria bueno que no se deje manipular por la ansiedad y la impaciencia. Respire hondo, piense y luego actúe.
Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer
No se sugestione, si es necesario pida disculpas y reconozca sus errores. Sepa que podría equivocarse, ya que estará propenso a las sospechas.
Amor: Por más que las exigencias de su enamorado lo lleguen a desbordar, manéjese con suavidad en su vínculo. Caso contrario, podría herir los sentimientos de su pareja.
Riqueza: Su buen tacto le permitirá hacer que sus inversiones rindan mucho más de lo esperado. Sume nuevos métodos de trabajo y obtendrá favorables respuestas.
Bienestar: Por la tarde, huya cuanto antes del trabajo y así podrá compartir un café junto a sus amigos que le hará revivir momentos calidos y gratos.
