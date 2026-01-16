Horóscopo de Escorpio de hoy: viernes 16 de enero de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 16 de enero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio
Aprenda que todo cambio en la vida siempre es muy constructivo. Momento optimo para hacer un alto en su vida y ver desde otro punto de vista las cosas.
Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre
Qué le espera a Escorpio el viernes 16 de enero
Amor: Hoy mismo enfrente la realidad que esta viviendo hace tiempo en la relación con su alma gemela y deje de hacerse el distraído con lo que sucede a diario.
Riqueza: Siempre que aplique la fortaleza y la sabiduría, podrá conseguir la garantía que tanto necesita para emprender ese negocio o proyecto tan deseado por usted.
Bienestar: Procure no perder el control fácilmente. Trate de reflexionar y pensar antes de actuar precipitadamente frente a las situaciones que tengan mucho stress.
Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer
Sepa que necesitará hacer algunos ajustes para empezar a sentirse mejor. Explore sus sentimientos en relación a cada una de las cosas que ha elegido hacer en la vida.
Amor: Tendrá la necesidad de ser amado como usted siempre lo soñó. Deje de vacilar y entréguele su corazón a esa persona que hace tiempo lo esta buscando.
Riqueza: Si realiza una compra, consulte precios y no se quede con el primer presupuesto, así podrá mejorar las ofertas. Busque ofertas por varias paginas en la web.
Bienestar: Intente alivianar la ansiedad poniéndole limites a su adrenalina. Aprenda a cuidar su salud y poder controlar cada situación que lo supere.
