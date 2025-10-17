LA NACION

Horóscopo de Escorpio de hoy: viernes 17 de octubre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del viernes 17 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio

Horóscopo de Escorpio de hoy: viernes 17 de octubre de 2025

Deje de exponer tanto su vida privada a los demás, ya que las decisiones deberá tomarla usted mismo. Hoy su inseguridad le afectará en todos los planos.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el viernes 17 de octubre

Amor: Deje de exponer tanto su vida privada a los demás, ya que las decisiones deberá tomarla usted mismo. Hoy su inseguridad le afectará en todos los planos.

Riqueza: En este día, recibirá una noticia alarmante en relación a un dinero que debía cobrar y que no lo tendrá. Sea paciente, su amigo solo se demorará unos días.

Bienestar: Oiga las señales que le da el cuerpo, empiece a cuidar la salud. Relaje su nerviosismo, riéndose más y agradeciendo lo que la vida le ha dado.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

De ahora en más, comience a poner distancia de las emociones internas y sea más racional a la hora de tomar una decisión. Evite guiarse por la percepción.

Amor: Procure escuchar a sus hijos si se acercan a usted a comentarle algún problema. Será importante, ya que están necesitando de su apoyo y consuelo.

Riqueza: Anímese a iniciar un negocio interesante, comience a actuar hoy mismo. Vivirá una etapa muy importante donde los logros laborales irán en aumento.

Bienestar: Intente buscar la forma para mejorar su estado físico. Decídase por una dieta que le permita potenciar su vitalidad. Sume productos naturales, hierbas y frutos secos.

